40-Jähriger kommt von der Fahrbahn ab

Ein 40-Jähriger versuchte einen Schaden von rund 12.000 Euro, als er am Dienstag um 20.30 in der Simmozheimer Straße gefahren ist. Der Fahrer fuhr von Althengstett kommend auf der Kreisstraße 4308 in Richtung der Bundesstraße 295. Dies teilt die Polizei Pforzheim mit.

Nach bisherigen Erkenntnissen kam er infolge seiner alkoholischen Beeinflussung nach rechts in den Grünstreifen. Durch zu starkes Gegenlenken fuhr der Mann zunächst auf die Gegenfahrbahn und verlor dann aber die Kontrolle über das Fahrzeug. Im weiteren Verlauf kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, schleuderte über einen Radweg und prallte gegen die Fassade eines Gebäudes.

Ein Alkoholtest ergab einen Wert von rund 1,6 Promille, weshalb der Mann eine Blutprobe abgeben musste. Bei der Überprüfung der Papiere wurde festgestellt, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Der 40-Jährige führte eine ausländische Fahrerlaubnis mit, bei welcher es sich nach derzeitigem Ermittlungsstand um eine Fälschung handeln dürfte.

Den 40-jährigen Fahrer erwarten nun mehrere Anzeigen.