42-Jähriger soll in Pforzheim einen Dekorationsbaum angezündet haben

Im Außenbereich einer Gaststätte ist am späten Dienstagabend ein Dekorationsbaumes im Außenbereich einer Gaststätte angezündet worden. Der verdächtige 42-Jährige wurde festgenommen.

Nach dem Brand eines Dekorationsbaumes im Außenbereich einer Gaststätte am späten Dienstagabend in der Zähringerallee in Pforzheim haben Einsatzkräfte einen 42-Jährigen festgenommen. Wie die Polizei mitteilte, steht der Mann im Verdacht gegen 22 Uhr den Baum angezündet zu haben und dann von der Örtlichkeit weggegangen zu sein.

Das Feuer wurde durch Zeugen gelöscht. Bei einer sofort eingeleiteten Fahndung gelang es den hinzugeeilten Polizeibeamten, den 42-Jährigen festzunehmen. Dabei leistete der Tatverdächtige Widerstand und trat unter anderem mit seinen Beinen um sich.

Die Einsatzkräfte überwältigten ihn und brachten ihn wegen seines offensichtlich psychisch beeinträchtigten Zustandes in eine entsprechende Einrichtung. Den 42-Jährigen erwartet nun eine Strafanzeige.