Ein Mann hat in Pforzheim vier Männer mit einem Messer attackiert und sie dabei verletzt. Bei seiner Festnahme widersetzt er sich den Polizisten.

Ein 43-Jähriger hat in einem Café in Pforzheim vier Männer mit einem Messer verletzt. Nach Polizeiangaben vom Montag fügte der Mann ihnen in der Nacht zum Samstag oberflächliche Schnittverletzungen zu. Nach ersten Erkenntnissen sei der 43-Jährige zuvor aus dem Café geworfen worden, weil er dort Menschen belästigt haben soll. Später sei er mit einem Messer zurückgekehrt.

Messerstecher verletzt auch Polizisten

Die Polizei habe den Täter schließlich dazu gebracht, das Messer fallen zu lassen. Als die Beamten ihn festnehmen wollten, leistete der Mann den Angaben zufolge Widerstand und verletzte dabei einen der Beamten leicht. Gegen den 43-Jährigen ermittle die Polizei nun wegen gefährlicher Körperverletzung und wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.