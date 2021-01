Eine 21-jähriger Autofahrer hat am Donnerstag in Pforzheim einen Unfall verursacht, weil er einem anderem Fahrzeug die Vorfahrt genommen hat. Dabei ist eine 44-Jährige schwer verletzt worden.

Ein Unfall hat sich am Donnerstag in Pforzheim ereignet, nach dem ein junger Autofahrer die Vorfahrt eines von rechts kommenden Fahrzeugs missachtete. Der 21-Jährige war gegen 22.20 Uhr auf der Haidachstraße in Pforzheim unterwegs, heißt es in einer Mitteilung der Polizei.

Nach derzeitigem Kenntnisstand nahm der Fahrer an der Einmündung zur Landsberger Straße einer 44-Jährigen die Vorfahrt, die von rechts kam. In der Folge kam es zum Zusammenstoß, so dass der Wagen der Frau um 180 Grad gedreht wurde. Die Fahrerin wurde hierbei schwer verletzt. Sie wurde mit dem Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Außerdem musste der Wagen der 44-Jährigen abgeschleppt werden. Der 21-Jährige und seine 16-jährige Mitfahrerin blieben allerdings unverletzt. Insgesamt entstand Sachschaden von rund 13.000 Euro.