„Ich möchte noch mal mit dir ins Fußballstadion gehen“, schreibt ein Sohn seinem Vater auf der Corona-Station. „Wir sind diejenigen, die hier meist Sterbebegleitung leisten.“

Solche Zitate, wie diese des Personals vom Klinikum Siloah St. Trudpert in Pforzheim hörten rund 450 Menschen, die auf den Pforzheimer Marktplatz gekommen waren am Samstagvormittag - zur ersten Gegendemo unter dem Motto #zusammenhalten. Auch online folgten 257 Menschen der Übertragung auf Youtube.

Schulterschluss von Gewerkschaften, Wissenschaft, Kirchen und Klinikum

Alle wollten solidarisch für den Schutz und die Wehrhaftigkeit der Demokratie eintreten, um die Straße trotz nötigem Abstandhaltens nicht mehr den „Querdenkern“ zu überlassen, wie mehrere Redner sagten. Die Veranstalter hatten Vertreter aus Gewerkschaft, Wissenschaft, Klinikum und von Kirchen ebenso wie von Unternehmen für Beiträge gewinnen können.

Wie Heike Reisner-Baral, Co-Veranstalterin und Ehefrau von Gerhard Baral sagte, gehe es derzeit um hunderte Menschen, die täglich sterben. Dekanin Christiane Quincke ergänzte: „ganz konkrete Menschen, die geliebt haben und die eine Zukunft hätten haben können“. Es gehe nicht um Zahlenspiele, wie es angesichts der Nachrichten den Anschein haben könnte, kritisierte Gerhard Baral.



Die geladenen Politiker, der CDU-Bundestagsabgeordnete Gunther Kriechbaum, die Bundestagsabgeordnete für die SPD, Katja Mast, Ulrich Rülke, FDP-Landtagsabgeordneter und die Landtagsabgeordnete der Grünen, Stephanie Seemann, hoben hervor, dass die Meinungsfreiheit dort ende, wo Menschen beleidigt oder Leben gefährdet würden.



In zwei Musikbeiträgen kamen die Existenz Ängste der Künstlerbranche und vor allem die Trauer um die Belasteten und Kranken zum Tragen. Pianist und Sänger Andreas Matthias Pagani gab das Stück „Music was my first love“ von John Miles zum besten und Gitarrist und Komponist Matthias Hauck spielte Eric Claptons „Tears in Heaven“ in dem Clapton seinen Sohn betrauert.