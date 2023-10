45.000 Euro Schaden: Betrunkener fährt in Pforzheim in geparkte Autos

Ein betrunkener 20-Jähriger ist am Dienstagmorgen in Pforzheim mit seinem Auto von der Straße abgekommen und mit einem geparkten Auto kollidiert, das fünf weitere Fahrzeuge zusammenschob.

Ein 20-Jähriger hat am Dienstagmorgen in Pforzheim betrunken einen Unfall verursacht, bei dem fünf geparkte Autos beschädigt wurden. Die Polizei teilte mit, dass dabei ein Sachschaden in Höhe von insgesamt 45.000 Euro entstand.

Noch ist unklar, warum er von der Fahrbahn abkam

Gegen 6.30 Uhr war der Mann auf der Güterstraße unterwegs, als er auf einmal von der Fahrbahn abkam und mit einem geparkten Auto kollidierte. Das Auto schob sich durch den Aufprall auf fünf weitere geparkte Fahrzeuge.

Die Polizisten stellten bei dem Fahrer bei der Unfallaufnahme einen Blutalkoholwert von knapp unter 2 Promille fest. Sie zogen daraufhin den Führerschein des 20-Jährigen ein.