50-Jähriger rollt mit 2,2 Promille in Streifenwagen in Pforzheim

Ein betrunkener 50-jähriger Pkw-Fahrer ist am frühen Samstagmorgen in der Hohenzollernstraße Ecke Heinrich-Wieland-Allee frontal in einen Streifenwagen gerollt, nach dem die Polizei ihn mit dem Kopf auf dem Lenkrad liegend und längere Zeit an einer Ampel stehend gestellt hat. Der Pkw-Lenker musste im Anschluss eine Blutprobe abgeben.

Ein betrunkener 50-jähriger Pkw-Fahrer ist am frühen Samstagmorgen gegen 05.45 Uhr in der Hohenzollernstraße Ecke Heinrich-Wieland-Allee frontal in einen Streifenwagen gerollt.

Polizisten stellten den 50-Jährigen bei laufendem Motor, mit dem Kopf auf dem Lenkrad liegend und längere Zeit an einer Ampel stehend. Sie verständigten zudem den Rettungsdienst, da ein internistischer Notfall nicht ausgeschlossen werden konnte.

Die Polizisten sprachen den Pkw-Lenker an und prüften dessen Vitalzeichen. Hierbei erschrak dieser so, dass er seinen Fuß von der Bremse nahm und anschließend in den vor ihm parkenden Streifenwagen rollte. Hierbei entstand ein geringer Sachschaden. Beide Fahrzeuge waren weiterhin fahrbereit.

Ein starker Alkoholgeruch aus dem Fahrzeuginnern veranlasste die Polizei noch vor Ort dazu einen Atemalkoholvortest beim 50-Jährigen durchzuführen. Dieser ergab einen Wert von mehr als 2,2 Promille. Der Pkw-Lenker musste im Anschluss eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben.