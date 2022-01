61-Jähriger Autofahrer verursacht durch Auffahren 31.000 Euro Sachschaden

Nachdem ein Autofahrer am Sonntag in Pforzheim Eutigen auf die Gegenspur geraten ist und dann die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, hat er einen Sachschaden von knapp 31.000 Euro zu verantworten.

Ein alkoholisierter 61-jähriger Lenker ist am Sonntagnachmittag in Pforzheim-Eutingen gleich mit mehreren Autos kollidiert und verursachte so einen Sachschaden von knapp 31.000 Euro.

Nach Informationen der Polizei, befuhr der Mann gegen 17.30 Uhr von Pforzheim kommend die Hauptstraße in Eutingen. Dort kam er zunächst auf die Gegenfahrspur und geriet beim Gegenlenken zu weit nach rechts, sodass er gegen ein am rechten Fahrbahnrand geparktes Auto stieß. Als der 61-jährige Lenker wegen des Aufpralls nach links rutschte, stieß er in ein weiteres geparktes Fahrzeug, welches durch die Wucht auf das vor ihm stehende Auto geschoben wurde.

Autofahrer war mit 1,2 Promille unterwegs

Der entstandene Sachschaden wird bisher auf knapp 31.000 Euro geschätzt. Die Beamten stellten bei einem Alkoholvortest dann einen Wert von 1,2 Promille bei dem Unfallverursacher fest. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und zudem wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.