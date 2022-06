A8-Baustelle bei Pforzheim: Arbeiten für Grünbrücke beginnen

Zwischen dem Waldgebiet Hagenschieß und Niefern haben diese Woche Arbeiten an einer 64 Meter langen Grünbrücke über die Autobahn A 8 begonnen. Sie soll den Natur- und Artenschutz in der Region sichern.

Begrüßt wird die von der Autobahn Südwest GmbH gebaute Querung unter anderem vom Bundestagsabgeordneten Gunther Krichbaum (CDU): „Die Grünbrücke ist Ausdruck dafür, dass Infrastrukturvorhaben dieser Größenordnung heutzutage so umweltverträglich wie möglich gemacht werden.“

Eine erste Visualisierung zeigt, wie die Grünbrücke am Ende aussehen soll, die im Zuge des sechsteiligen Ausbaus der A8 geplant ist und voraussichtlich im Herbst 2025 fertiggestellt sein soll.

Sie wird über die Fahrbahn gespannt und soll später begrünt werden, damit größere Wirbeltiere sie ebenso nutzen können, wie kleinere Tiere und Insekten.

Vorteile hat das auch für die Verkehrsteilnehmer auf der Autobahn: Wildunfälle können so vermieden werden, teilte die Autobahn Südwest mit, was wiederum die Verkehrssicherheit maßgeblich verbessere.

Der Standort zwischen Niefern und Hagenschieß sei bewusst gewählt: Hier habe man es mit einem Wildtierkorridor des Nordschwarzwalds zwischen den Regionen Stromberg/Heuchelberg und Kraichgau zu tun, der auch internationale Bedeutung hat.

Arbeiten sollen bis Frühjahr 2023 dauern

In den ersten Tagen stehen vorbereitende Erdarbeiten an. Zunächst muss die Baugrube ausgehoben werden, erklärt Pressesprecher Tobias Jäger. Der Fokus liegt also auf der Einrichtung der Baustelle. „Erst wenn die erforderlichen Geräte, Quartiere und auch die Versorgung der Mitarbeiter zum Beispiel mit Wasser gewährleistet ist, können die Arbeiten beginnen.“

Das soll in den nächsten Wochen der Fall sein. Die Arbeiten an der Grünbrücke selbst werden dann an die Bauphasen der Enztalquerung angepasst. Der erste Halbbogen beispielsweise wird im Zuge der Ausbauarbeiten der Fahrtrichtung Stuttgart errichtet.

Durch den Bau der Grünbrücke stellen wir sicher, dass Mensch und Natur gleichermaßen von der neuen Autobahn profitieren. Christine Baur-Fewson, Direktorin der Autobahn GmbH Niederlassung Südwest

„Die Arbeiten der Grünbrücke sollen hierbei bis Frühjahr 2023 abgeschlossen sein“, sagt Jäger. „Im Zuge der Arbeiten in Fahrtrichtung Karlsruhe der Enztalquerung wird dann der zweite Halbbogen der Grünbrücke errichtet.“ Anschließend werden die beiden Halbbögen miteinander verbunden.

Grünbrücke Hagenschieß kostet 8,4 Millionen

„Grünbrücken stellen einen entscheidenden Bestandteil für die Biotopvernetzung dar, um auch auf lange Sicht den genetischen Austausch zu sichern und somit den Fortbestand der Tier- und Pflanzenarten zu gewährleisten“, stellt Christine Baur-Fewson, Direktorin der Autobahn GmbH Niederlassung Südwest, in dem Zusammenhang fest. „Durch den Bau der Grünbrücke stellen wir sicher, dass Mensch und Natur gleichermaßen von der neuen Autobahn profitieren.“

Die Kosten für die Grünbrücke Hagenschieß liegen bei rund 8,4 Millionen Euro. Perspektivisch soll eine weitere Grünbrücke bei Remchingen entstehen. Den Planfeststellungsbeschluss erwartet man im dritten Quartal dieses Jahres, erklärt Jäger, sodass voraussichtlich 2024 mit diesem Bau begonnen werden kann. Er ist mit 7,5 Millionen Euro veranschlagt.