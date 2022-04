A8-Baustellen-Sperrung bei Pforzheim: So läuft das Wochenende

Am Wochenende wird die A8 bei Pforzheim gesperrt. Es wird gewerkelt und gebaut. Wir begleiten das Bau-Wochenende - und die Folgen für den Verkehr - im Live-Ticker.

Am Wochenende steht die nächste Sperrung der A8 an: Bei Niefern-Öschelbronn sowie zwischen Kieselbronn und Eutingen werden zwei Brücken abgerissen, die A8 wird für den Verkehr gesperrt. Das hat natürlich auch große Auswirkungen auf den Verkehr - die Umleitungen sind zwar eingerichtet, trotzdem rechnen viele mit einigem Chaos auf den Straßen.

Die Sperrung beginnt am Freitagabend, 8. April, um 22 Uhr. Bis in die frühen Morgenstunden des Montags, etwa gegen 5 Uhr, geht dann zwischen den Autobahnanschlussstellen Pforzheim-Süd und Pforzheim-Nord gar nichts mehr. bnn.de begleitet das Mega-Bau-Wochenende in einem Liveticker.