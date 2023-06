A8 bei Pforzheim nach Vollsperrung wieder geöffnet

Die A8 war im Zuge eines Ausbaus von Freitagabend bis zum frühen Montagmorgen zwischen den Anschlussstellen Pforzheim-Süd und Pforzheim-Nord in beide Fahrtrichtungen gesperrt, wie die Autobahn GmbH Niederlassung Südwest mitteilte.

Früher wieder offen als geplant

„Die Arbeiten im Zuge der Vollsperrung konnten erfolgreich und sogar zügiger als geplant umgesetzt werden“, teilte die Autobahn GmbH am frühen Montag mit. Ursprünglich war die Öffnung für 8 Uhr am Montagmorgen geplant. Tatsächlich konnten die Fahrbahnen ab 3 Uhr in Richtung Karlsruhe und wenig später in Richtung Stuttgart wieder freigegeben werden, heißt es in der Mitteilung.

Um die Belastungen für Reisende sowie für Anwohner und Anwohnerinnen gering zu halten, wurden während der Sperrung mehrere Arbeiten gebündelt durchgeführt. Unter anderem wurde der Überbau einer neuen Brücke errichtet und Arbeiten am Asphalt durchgeführt.

Im Oktober 2021 hatte der sechsstreifige Ausbau der sogenannten „Enztalquerung“ auf etwa 4,8 Kilometern Länge begonnen. Bis Ende 2026 soll das Projekt abgeschlossen werden. Die Kosten werden mit rund 340 Millionen Euro angegeben.