Die Autobahn 8 stand in der Nacht auf Samstag auf Höhe Mutschelbach ein Meter unter Wasser. In zahlreichen Gemeinden sind Keller vollgelaufen und Gullydeckel aufgespült worden

Heftige Gewitter und extreme Starkregenfälle haben die Rettungsdienste in der Nacht zum Samstag auf Trab gehalten. Augenzeugen in der Pforzheimer Innenstadt sprachen am Samstagmorgen von einem der schlimmsten Unwetter der letzten Zeit und von Blitz und Donner fast im Sekundentakt.

Feuerwehren mussten vielerorts im Enzkreis ausrücken, weil Keller innerhalb kurzer Zeit vollgelaufen und Gullydeckel aufgespült waren. Betroffen waren die Gemeinden Birkenfeld, Ispringen, Kieselbronn, Niefern-Öschelbronn und Remchingen. In Pforzheim waren zudem die Feuerwehren aus Brötzingen-Weststadt, Dillweißenstein, Büchenbronn und Eutingen damit beschäftigt, die Auswirkungen des Unwetters zu beseitigen.

Der Einsatz umfasste vor allem auch das Säubern von Fahrbahnen, die mit Geröll und Schlamm verunreinigt gewesen seien, teilt das Polizeipräsidium Pforzheim mit.