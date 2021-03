Endspurt im Wahlkampf

Abgerechnet wird zum Schluss: Pforzheimer Landtagskandidaten setzen auf Straßenwahlkampf

Endspurt im Landtagswahlkampf: In Pforzheim und dem Enzkreis wird bis Samstag um jede Stimme gekämpft. So stehen die Chancen der Kandidaten in den beiden Wahlkreisen.