40 Days for Life

Abtreibungsgegner haben Mahnwache in Pforzheim angemeldet

Ab Mittwoch werden sich die Abtreibungsgegner von „40 Days for Life“ mutmaßlich wieder zu ihrer stillen Mahnwache gegenüber der Pforzheimer Beratungsstelle Pro Familia treffen. In Berlin wird indessen an einer Gesetzesvorlage gearbeitet.