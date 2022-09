Vor Beratungsstelle

Abtreibungsgegner in Pforzheim: Pfarrer kritisiert den Missbrauch des Gebets

Sie berufen sich auf den Willen Gottes: Die selbst ernannten Lebensschützer von „40 Days For Life“. Sie haben sich auch am Donnerstag nahe der Beratungsstelle Pro Familia in Pforzheim aufgestellt.