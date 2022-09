Bewegung „40 Days for Life“

Abtreibungsgegner wieder bei Pro Familia in Pforzheim: Wie läuft so eine Demo ab?

Die Bewegung „40 Days for Life“ hat am Mittwochmorgen mit ihrer 40-tägigen „Mahnwache“ nahe der Beratungsstelle von Pro Familia in Pforzheim begonnen. So läuft sie ab.