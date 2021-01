Die Stadt Pforzheim hat Altenheime als einen Grund ausgemacht, warum die Corona-Inzidenz in der Stadt so hoch ist. Der Caritasdirektor widerspricht umgehend und nennt eigene Theorien.

Seit Ende Oktober spielt Pforzheim beim Infektionsgeschehen landesweit ganz weit vorne mit. Die eine stichhaltige Erklärung dafür hat noch keiner gefunden. Stets ist vorrangig vom diffusen Geschehen die Rede. Es gibt aber einige Theorien, warum die Zahlen hier so hoch sind.

Aus dem Verwaltungsstab der Stadt Pforzheim drang diese Woche ein neuer Erklärungsansatz. Demnach spielt die hohe Zahl an stationären Pflegeplätzen in der Stadt eine Rolle. Ohne das dortige Ausbruchsgeschehen wären die hohen Werte in Pforzheim in dieser Form nicht erreicht worden, ist Rathauschef Peter Boch überzeugt.