Verwaltung schlägt Ablehnung vor

Pforzheimer Gemeinderat beschäftigt sich mit geplantem AfD-Parteitag auf dem Messplatz

In Coronazeiten möchte die AfD ihren Landesparteitag auf dem Messplatz in Pforzheim durchführen. Die Verwaltung schlägt dem Gemeinderat für seine Sitzung am Dienstag allerdings vor, das abzulehnen.