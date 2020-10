Aggressive Stimmung: Rechtspopulist streitet sich mit Antifa und Muslimen in Pforzheim

Wenige Teilnehmer, etliche Schaulustige. Die Kundgebung gegen „politischen Islam“ des Rechtspopulisten Michael Stürzenberger in Pforzheim verlief in höchst aggressiver Stimmung.

Am Vortag i haben. Dass dem in der Szene gut bekannten Rechtspopulisten in Pforzheim die Luft ausgehen könnte, zeichnet sich am Samstagmittag auf dem Leopoldplatz nicht ab. Im Gegenteil: Stürzenberger steht neben der Schlössle-Galerie hinter einer Absprerrung und schreit ins Mikrofon. Sein Thema: die Aufklärung über den „politischen Islam“.

Die Beteiligung ist am frühen Morgen überschaubar. Ein Sprecher des Polizeipräsidiums Pforzheim sagte am Mittag: „Wir zählen derzeit zehn Teilnehmer der Kundgebung selbst und ebenfalls rund zehn Teilnehmer der angemeldeten Gegendemonstration. Am Nachmittag hieß es, die Gegendemo habe nun 20 Teilnehmer.