Alkoholisiert mit Pkw in Unterreichenbach festgefahren

Beim Einparken hat sich eine 20-jährige Pkw-Fahrerin an einem Hang festgefahren. Dieser Vorfall passierte am Montagmorgen in Unterreichenbach.

Am frühen Montagmorgen gegen 0.20 Uhr hat sich eine 20-jährige Pkw-Fahrerin an einem Hang in Unterreichenbach festgefahren. Die Toyota-Fahrerin befuhr die Bundesstraße 463 von Bad Liebenzell kommend in Richtung Unterreichenbach, teilte die Polizei mit.

Am Ortsausgang Unterreichenbach versuchte die 20-Jährige ihr Fahrzeug offenbar zu parken, fuhr sich jedoch an einem Hang fest. Das Fahrzeug musste in der Folge von einem Abschleppdienst geborgen werden.

Ein Vorort durchgeführter Atemalkoholvortest bei der 20-Jährigen ergab einen Wert von über 2,5 Promille.