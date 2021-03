Reaktionen auf den Stufenplan zur Öffnung

Nach Bund-Länder-Gipfel: In Pforzheim warten alle auf die Landesverordnung

Als erstes Signal wird in Pforzheim der stufenweise Öffnungsplan der Bund-Länder-Konferenz gesehen. Doch die Unsicherheit bei Gastronomen, Einzelhändlern und in der Kulturbranche ist groß. Die Details, die an einer Öffnung hängen, stehen noch nicht fest.