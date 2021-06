Angriff auf Fußballfan: helfende Portugiesen werden nun als Zeugen gesucht

Nach Angriff mit Glasflasche in Pforzheim werden Augenzeugen gesucht

Im Nachgang zu den gestrigen Fußballspielen im Rahmen der Fußball-Europameisterschaft kommt es am frühen Donnerstagmorgen auf dem Turnplatz in Pforzheim zu einem Angriff, bei welchem ein Fußballfan eine Glasflasche auf den Kopf geschlagen bekommt.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen des Polizeipräsidiums Pforzheim hielte sich der 37-Jährige mit seinem Bruder und einem Bekannten zunächst im Bereich des Waisenhausplatzes auf. Im Anschluss gingen sie gegen 00.30 Uhr trommelnd und Fahnen schwenkend in Richtung Turnplatz zum geparkten Fahrzeug. Hier wurden die drei Fans von einer fünf bis sechsköpfigen Männergruppe eingekesselt und provoziert. Aussagen zufolge bestanden die Personen darauf, mitfeiern zu können. Plötzlich erhielt der 37-Jährige von einem Unbekannten aus der dazugekommenen Gruppe eine Glasflasche auf den Kopf. Als eine feiernde, portugiesische Gruppe die Situation bemerkte, kam diese den drei Fans zu Hilfe, woraufhin die Angreifer flüchteten. Laut der Polizei sollen die gesuchten Männer hatten ein arabisches Aussehen haben.

Nun werden in diesem Zusammenhang Zeugen gesucht, insbesondere Personen der portugiesischen Gruppe, welche Hinweise auf die besagte Gruppe geben könnten. Hinweisgeber werden gebeten, sich unter 07231 186-3311 an das Polizeirevier Pforzheim-Süd zu wenden.