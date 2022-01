Zeugen gesucht

Anwohner verhindert Einbruch in Pforzheimer Mehrfamilienhaus

Nachdem ein vermeintlicher Einbrecher am Wochenende versucht hat, in ein Pforzheimer Wohnhaus einzubrechen, konnte ihn ein Nachbar in die Flucht schlagen. Die Polizei ist nun auf der Suche nach dem Dieb.