Wegen der schlechten Impfquote hat Pforzheim eine Sonderlieferung von 10.000 Impfdosen erhalten. Doch das Angebot wird kaum genutzt, weil es sich dabei um Astrazeneca handelt. Auch eine Aktion in der Fatih-Moschee wird zum Flop.

Ein bisschen wie eine Marktschreierin wirkt Waltraud Knöller in der Pforzheimer Fußgängerzone. Nur dass sie die Passanten nicht von frischem Fisch überzeugen will, sondern von einer Impfung.

„Wollen Sie sich impfen lassen?“, fragt sie quer über die Westliche Karl-Friedrich-Straße ein Pärchen, das nicht schnell genug am Stand vorbeigelaufen ist. Die beiden halten an. Sie sei ja schon geimpft. „Mit Biontech aber. Astrazeneca will ich nicht.“ Er sei nicht geimpft, schweigt ansonsten.

Knöller auf der anderen Seite ist die Enttäuschung anzumerken. Denn eigentlich war alles ganz anders geplant.