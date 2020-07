Aus für Outlet-Pläne in Pforzheim? Versandhaus-Chef Bader sorgt für Kopfschütteln

Großer Wirbel um das in Pforzheim geplante Outlet-Center: Nach massiven öffentlichen Vorwürfen von Versandhaus-Chef Klaus Bader gegen die Stadt reagiert man nicht nur im Rathaus mit Kopfschütteln. Derweil hat die Politik das Thema für den Kommunalwahlkampf entdeckt. Scheitert das Projekt in einem frühen Stadium?

Die Reaktion aus der Bader-Zentrale kam prompt: Man müsse „die Planungen stoppen“, teilte Geschäftsführer Klaus Bader nach der jüngsten Gemeinderatssitzung mit. In einer exklusiven Stellungnahme in der „Pforzheimer Zeitung“ greift der Sohn des Versandhausgründers Bruno Bader und heutige Seniorchef die Stadtverwaltung und die Mehrheit des Gemeinderates heftig an – und sorgt nicht nur dort für irritiertes Kopfschütteln.

Klaus Bader hatte sich einen schnellen förmlichen Beschluss gewünscht. Doch die Mehrheit entschied: Das Projekt wird zunächst ganz regulär in den Fachausschüssen behandelt. Oberbürgermeister Peter Boch (CDU) – in der Vergangenheit, Stichwort Klapfenhardt, für Alleingänge kritisiert – unterstützte dies und verwies auf die überregionale Bedeutung. Für Klaus Bader kam dies offenbar einem Affront gleich: Der fremde Investor für die Innenstadt-Ost werde hofiert, die heimische Firma erhalte nicht einmal eine einfache Willensbekundung.

Versandhaus-Chef Bader teilt gegen Verwaltung aus

Konkret kritisierte er Baubürgermeisterin Sibylle Schüssler (Grüne), die im Zusammenhang mit der von Bader gestellten Bauvoranfrage den Gemeinderat getäuscht habe. Hintergrund nach Kurier-Informationen: Die Anfrage liegt gewissermaßen als Entgegenkommen der Verwaltung auf Eis, weil sie gemäß der übergeordneten rechtlichen Vorgaben derzeit nur negativ beschieden werden könnte. Ein Insider: „Die Stadt hat Bader so Gebühren erspart.“

Outlet-Pläne im Februar vorgestellt

Bader versprach 1 000 Arbeitsplätze und einen neuen Anziehungspunkt für die Stadt mit Millionenumsätzen. Dafür gab es zunächst viel Zustimmung, aber auch offene Fragen: Was plant Bader genau? Stimmt die Zahl von 1 000 Arbeitsplätzen, oder wären es nur knapp die Hälfte, wie man im Einzelhandelsverband schätzt? Und vor allem: Besteht die Chance auf Genehmigung durch das Regierungspräsidium Karlsruhe auf Grundlage des Landesplanungsgesetzes und das Einvernehmen der Regionalplanung? Verbandsdirektor Matthias Proske vom Regionalverband Nordschwarzwald sagt auf Nachfrage des Kurier: „Der Investor hat uns seine Pläne bisher nicht vorgestellt.“

Regionalverband kritisiert "blumige Projektbeschreibung"

Bislang läge eine „eher blumige Projektbeschreibung von anderthalb Seiten“ vor. „Ich finde es erstaunlich, wie viele sich derart positiv zu dem Projekt äußern, ohne die Modalitäten zu kennen“, so der Verbandsdirektor des Regionalverbands , der betont, dass man das Projekt durchaus unterstützen könne, aber der gewählte Standort in einem Gewerbegebiet planungsrechtlich problematisch sei. Es sei nachvollziehbar, dass der Gemeinderat hier nicht vorschnell urteilen wolle.

City-Ost-Gegner Rülke befürchtet "Super-Gau"

In dem Gremium gehören die hartnäckigen City-Ost-Gegner Hans-Ulrich Rülke (FDP) und Michael Schwarz (Freie Wähler) zu den vehementen Befürwortern des Outlets. Schwarz, der als Berater für das Projekt von Bader bezahlt wird, gilt in der Sache offiziell als befangen. Rülke befürchtet „einen Super-Gau“ zwischen Stadt und Bader und dass das Pforzheimer Traditionsunternehmen "ganz nach Östringen gehen" könnte. Der Landtagsabgeordnete fordert angesichts „der schweren Vorwürfe des Unternehmers Klaus Bader an die Adresse des Bürgermeisteramts“ mit der gemeinsamen Ratsfraktion sowie den beiden Räten der Unabhängigen Bürger eine Sondersitzung des Gemeinderates, so teilte sein Büro am Montag mit.

CDU Pforzheim reagiert verärgert

Unterdessen reagiert man bei der CDU verärgert. „Was das Factory-Outlet jetzt am meisten gefährdet, ist die unselige Verquickung mit dem Projekt Innenstadtentwicklung Ost“, kontert CDU-Stadtverbandschef Thomas Dörflinger. Und Verwaltungsjurist Philippe Singer (CDU) teilt mit, die Stellungnahme von Rülke weise „vor allem in rechtlicher Hinsicht erhebliche Informationsdefizite auf“. Das Bader-Projekt sei nach geltendem Planungsrecht schlicht nicht zulässig. OB Boch hat unterdessen am Montag eine Presseerklärung (siehe unten) veröffentlichen lassen, die die Verwaltung verteidigt und die Sachlage aus Sicht des Rathauses ausführlich darstellt.