Zeugen gesucht

Auto und Mülltonnen brennen in Pforzheim – Polizei geht von Brandstiftung aus

Ist in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ein Brandstifter in Pforzheim unterwegs gewesen? In der Zeit zwischen 2.50 und 4.10 Uhr waren in der Stadt drei Feuer gemeldet worden. Ein Auto brannte genauso wie der Geräteschuppen eines Kindergartens.