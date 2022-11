Auto in Pforzheim aufgebrochen: Diebe erbeuten Bargeld in fünfstelliger Höhe

Übeltäter haben am Montag in Pforzheim ein geparktes Auto geplündert. Die Unbekannten erbeuteten eine riesige Summe Bargeld. Die Polizei bittet um Hinweise zu den Tätern.

Unbekannte haben am Montag zwischen 15.30 und 16 Uhr einen geparkten Mercedes in Pforzheim auf der Wilferdinger Höhe aufgebrochen. Wie die Polizei mitteilte, erbeuteten die Diebe Bargeld in fünfstelliger Höhe.

Das Auto stand auf dem Kundenparkplatz der Sparkassenfiliale in der Karlsruher Straße. Die Täter schlugen die Seitenscheiben auf, um an das Bargeld im Autoinnern zu gelangen.

Wer Hinweise zu dem Diebstahl hat, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Pforzheim-Nord in Verbindung zu setzen.