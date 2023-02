Autofahrer in Pforzheim gibt Gas trotz Fußgängern auf der Fahrbahn

Ein Autofahrer hat in Pforzheim zwei Fußgänger angefahren, die davon ausgegangen waren, dass er ihnen die Überquerung der Straße gewähren will. Anschließend flüchtete er vom Unfallort.

Ein Autofahrer hat am Montagmorgen in Pforzheim zwei Fußgänger angefahren. Die Polizei teilte mit, dass der Fahrer in der Poststraße wartete, um in die Luisenstraße einzubiegen. Die Fußgänger gingen davon aus, dass er ihnen die Vorfahrt gewähren will und überquerten die Straße. In diesem Moment beschleunigte das Auto jedoch und rammte beide Fußgänger, die sich dabei leicht verletzten.

Nachdem sie versuchten den Mann auf den Unfall anzusprechen, entfernte er sich von der Unfallstelle. Zeugen beschreiben ihn als etwa 20-30 Jahre alten Mann mit Dreitagebart in einem Audi des Modells A3 oder A4 mit Pforzheimer Kennzeichen.

Zeugen oder Hinweisgeber können sich unter (0 72 31) 1 86 11 11 bei der Polizei melden.