Autofahrer kracht in Eingangsbereich von Pforzheimer Firma und flüchtet

Ein Autofahrer ist in Pforzheim in den Eingangsbereich einer Firma gefahren. Der Beifahrer wurde leicht verletzt, der Fahrer selbst flüchtete von der Unfallstelle.

Gegen 6.30 Uhr am Donnerstag ist ein Autofahrer auf der Mannheimer Straße in Pforzheim in stadtauswärtige Richtung unterwegs gewesen.

Wie die Polizei mitteilte, kam der Fahrer aus bislang noch unbekannten Gründen dann nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen den Eingangsbereich eines Firmengebäudes. Der 26-jährige Beifahrer zog sich leichte Verletzungen zu und musste zur Untersuchung durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht werden.

An dem Gebäude und am Wagen entstand ein Gesamtschaden von rund 70.000 Euro. Der Fahrer flüchtete noch vor Eintreffen der Polizei unerlaubt von der Unfallstelle. Zur Fahndung waren mehrere Streifenwagen und ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.