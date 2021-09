Autofahrer mit über anderthalb Promille in Pforzheim unterwegs

Ein Fahrer war von Samstag auf Sonntag betrunken in Pforzheim unterwegs. Dabei kollidierte er mit einem Auto und fuhr vermutlich einfach davon.

Ein 33-jähriger Autofahrer hat in der Nacht von Samstag auf Sonntag in betrunkenem Zustand vermutlich ein anderes Auto gestoßen und davongefahren. Wie das Polizeipräsidium Pforzheim mitteilte, zuvor sei der 33-Jährige gegen 23.30 Uhr auf der Straße „Im Buchbusch“ in Pforzheim unterwegs gewesen und habe ein vor sich fahrendes Auto überholt gehabt.

Dabei kam es zum Zusammenstoß der beiden Autos, wobei der 33-Jährige im Verdacht steht, in der Folge Unfallflucht begangen zu haben. Die hinzugezogenen Polizeibeamten entdeckten sowohl das mutmaßliche Unfallauto als auch den 33-Jährigen an seiner Wohnadresse.

Ein daraufhin durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von über anderthalb Promille. Der 33-Jährige musste eine Blutprobe abgeben, seinen Führerschein behielten die Beamten ein. Der betreffende Sachschaden an den Fahrzeugen beläuft sich nach ersten Schätzungen auf insgesamt rund 6.000 Euro.