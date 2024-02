Ein unbekannter Autofahrer ist am frühen Donnerstagmorgen bei Pforzheim von einem von ihm verursachten Auffahrunfall zu Fuß geflüchtet. Die Polizei ermittelt nun.

Ein unbekannter Autofahrer ist als Beteiligter eines Unfalls am frühen Donnerstagmorgen in Pforzheim geflüchtet. Die Polizei teilte mit, dass zunächst ein 62-Jähriger gegen 4 Uhr mit seinem Auto die B294 auf Höhe der Anschlussstelle Pforzheim-Nord fuhr, als ihm ein Unbekannter mit seinem Auto von hinten auffuhr. Im Anschluss an den Unfall flüchtete der Unfallverursacher zu Fuß.

Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf etwa 12.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0 72 31) 1 86 31 11 zu melden.