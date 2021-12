Autofahrerin fährt anderem Auto an Ampel in Pforzheim auf

Bei einem Auffahrunfall am Montag auf der B10 bei Pforzheim-Eutingen wurde eine Beifahrein leicht verletzt. Zudem entstand ein Schaden von rund 6.500 Euro.

Der Unfall hat sich in Pforzheim an der Ampel zur Abzweigung Sägewerkstraße auf der Bundesstraße 10 ereignet. Ein 22-jähriger Mercedes-Fahrer stand gegen 19 Uhr an der Ampel bei Rotlicht auf einer Linksabbiegerspur. Wie die Polizei mitteilte, hielt hinter ihm eine 58-jährige Autofahrerin. Als die Ampel für die Geradeausfahrspur auf Grün schaltete, fuhr die 58-Jährige los, obwohl die Ampel für ihre Fahrtrichtung immernoch Rot zeigte. Hierbei fuhr sie auf den vor ihr stehenden Mercedes auf.

Durch den Aufprall wurde die 20-jährige Beifahrerin im Mercedes leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 6.500 Euro.