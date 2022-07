Eine 21-Jährige ist am Donnerstagabend bei Wildberg von der Fahrbahn abgekommen und mit ihrem Wagen in einen Graben gefahren. Sie erlitt schwere Verletzungen.

Die Frau war gegen 19.20 Uhr auf der Bundesstraße 463 von Wildberg in Richtung Nagold-Emmingen unterwegs. Auf Höhe eines Campingplatzes überholte sie einen anderen Wagen, der von einem 24jährigen Mann gelenkt wurde. Beim Wiedereinscheren verlor sie aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug.

Wie die Polizei weiter berichtet, kam sie mit ihrem Auto von der Fahrbahn ab und fuhr in einen Entwässerungsgraben. Danach wurde das Fahrzeug zurück auf die Fahrbahn geschleudert und prallte schließlich gegen die Leitplanke der Gegenfahrbahn. Die 21-Jährige erlitt schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen, heißt es im Polizeibericht. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

Der überholte Autofahrer erlitt einen schweren Schock und kam ebenfalls in ein Krankenhaus. An dem Wagen der Frau entstand Totalschaden in Höhe von rund 25.000 Euro. Das überholte Fahrzeug wurde durch herumfliegende Trümmerteile beschädigt, die Polizei schätzt die Schadenshöhe auf etwa 1.000 Euro.

Die Bundesstraße war während der Unfallaufnahme bis gegen 21.45 Uhr voll gesperrt.