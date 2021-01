Hupkonzert am Sonntag

Autokorso gegen den Lockdown in Pforzheim

Der Lärm von rund 300 Autos dürfte am Sonntag in Pforzheim die Aufmerksamkeit bringen, die sich Geschäftsleute und andere durch den Lockdown Geschädigte wünschen. Vor dem Autokorso gibt es eine Kundgebung auf dem Messplatz. Mit so genannten Querdenkern will der Initiator nicht in Verbindung gebracht werden.