Bargeld und Fahrzeugscheine aus Büroraum in Pforzheim geklaut

Über 500 Euro und Fahrzeugscheine haben Diebe aus einem Büroraum in Pforzheim gestohlen. Zutritt bekamen sie, nachdem sie die Scheibe der Tür einschlugen.

Einbruch in Büroräume

Offensichtlich hatten es die Diebe auf Bargeld abgesehen, als sie in der Zeit zwischen Samstag, 10. Oktober, 23.30 Uhr und Montag, 12. Oktober, 06.50 Uhr, in das Büro eines Betriebes in der Südweststadt eingebrochen sind.

Nach Angaben der Polizei versuchten die Unbekannten zunächst über Tür und Fenster in das in der Jahnstraße gelegenen Gebäudes einzudringen. Als das nicht funktionierte, wurde die Scheibe der Tür eingeschlagen. So verschafften sich die Täter Zugang zum Büro und entwendeten rund 560 Euro Bargeld und Fahrzeugscheine.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Pforzheim-Süd unter 07231 186 33 11 zu melden.