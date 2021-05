Baumgräber auf dem Hohenwarter Friedhof

Auf dem Hohenwarter Friedhof wurden 13 neue Reihengräber angelegt und beim Gefallenen-Ehrenmal sollen Baumgräber als neue Bestattungsform entstehen. In der jüngsten Ortschaftsratssitzung in der Mehrzweckhalle gab es dazu Informationen von Abteilungsleiter Jürgen Metzger vom Grünflächen- und Tiefbauamt der Stadt Pforzheim. Die Ortschaftsräte wollten auch über Veränderungen auf dem Waldspielplatz und über einen gewünschten Bolzplatz mehr erfahren. Aber beide Themen sind noch nicht in der Planungsphase.

Die Pforzheimer Firma Mosthaf hat bereits unterhalb der Aussegnungshalle in der Nähe des unteren Eingangs in den Friedhof 13 Reihengräber neu angelegt. 76 Pflastersteine, 40 Waschbetonplatten und 40 Beton-Schalsteine wurden von Firmenchef Markus Mosthaf und seinen Mitarbeitern an drei Tagen verlegt. „Wegen der Baumgräber entstand die Idee eines Bestattungswaldfeldes“, sagte Jürgen Metzger. Auf einem Rasen beim Ehrenmal sollen deshalb Kirsch- und Zierapfelbäume gepflanzt werden. Darunter sind Bestattungen möglich, die im gleichen System wie in Huchenfeld als „genossenschaftliche Grabfelder“ angelegt werden. Eigenpflege ist nicht möglich. Ein Friedhofsgartenbetrieb übernimmt diese Arbeiten. Auf Frage von Norbert Könne (SPD) teilte Abteilungsleiter Metzger mit, dass zu Lebzeiten mit einem Vorsorgevertrag die Grabstelle herausgesucht und reserviert werden kann. Preise gebe es noch nicht.

Unterdessen ist beim gut besuchten Waldspielplatz in Hohenwart ist noch völlig offen, ob und wie der verändert wird. Karin Jungmann (Allianz Hohenwarter Bürger) brachte den Wunsch einer Überdachung in diesem Bereich vor. Norbert Könne (SPD) könnte sich dort einen Pavillon vorstellen.

Ein weiteres Thema im Rat war die Anschaffung von Luftreinigungsgeräten für die Grundschule. Der Würmer Ortschaftsrat und Stadtrat Michael Schwarz (Freie Wähler) hielt eine flammende Rede für diese Geräte. Als Schulleiterin Rebecca Stralendorff dann aber sagte, es müsse, auch wenn diese Geräte aufgestellt sind, alle 20 Minuten gelüftet werden, schien die Stimmung dafür umzuschlagen. Auch Masken blieben Pflicht, fügte sie hinzu. Ein Beschluss wurde nicht gefasst. Es ging in der Ortschaftsratsitzung in der Mehrzweckhalle nur um Information. Würm hat bereits vier „Greenbay Virenfiltergeräte“ im Einsatz mit großer Zustimmung im Ortschaftsrat und hat dafür auch das jährliche Ortsteilbudget verwendet.

Der Hohenwarter Ortschaftsrat wollte vor seiner Entscheidung mehr Informationen. Michael Schwarz, der als Unternehmensberater arbeitet, hatte die Virenfiltergeräte bei einem Firmenbesuch in Rastatt gesehen und sich dort erkundigt. Würm schaffte das erste Gerät aus Spendengeldern an, obgleich die Lehrer an der dortigen Schule skeptisch waren und das Schulamt der Stadt Virenfilter für nicht ideal ansieht. „Die Geräte bieten mehr Schutz als Lüften“, betonte Michael Schwarz und fügte hinzu, dass ein Gerät auch bei Ortschaftsratsitzungen für gute Luft sorgt.

Es gab eine längere Diskussion im Ortschaftsrat Hohenwart über die teils kritische Haltung der Eltern zu den Geräten oder auch darum, wer die Wartung übernimmt. Eindeutig dagegen war von Anfang an lediglich Stephan Banschbach (Allianz Hohenwarter Bürger): „Ich halte lüften für besser“. Abgestimmt wurde im Ortschaftsrat nicht.