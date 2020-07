Pforzheim

Baustelle Westtangente: Jetzt geht es unter den Arlinger

Auf der Baustelle Westtangente in Pforzheim wird es jetzt kompliziert. Am Freitag ist Auftakt für die bergmännischen Arbeiten am künftigen Arlingertunnel. „Damit beginnt der schwere Teil“, sagt Referatsleiter Jürgen Gentner vom Regierungspräsidium Karlsruhe.