BBBank in Pforzheim jetzt in neuen Räumlichkeiten

Die BBBank ist am 27. Juli 2023 an einen neuen Standort in der Pforzheimer Innenstadt umgezogen. Die Filiale liegt in zentraler Lage am Marktplatz und bietet ein vollumfängliches und qualitativ hochwertiges Beratungsangebot. Auf einer Gesamtfläche von rund 300 Quadratmetern können sich Kundinnen und Kunden aus dem Raum Pforzheim zukünftig in moderner Atmosphäre und bei durchgehenden Beratungszeiten ganzheitlich beraten lassen.

Experten für Finanzierung und Vermögensanlagen

Das achtköpfige Team um Filialdirektorin Michaela Raikowski umfasst neben Kundenberatern auch Experten für Finanzierungen und Vermögensanlagen. Bargeldabhebungen sind am Geldautomaten, je nach Verfügungslimit der girocard, in Höhe von bis zu 5.000 Euro möglich.

Hohe Kundenorientierung und Beratungskompetenz

„Pforzheim ist seit 1932 ein wichtiger Filialstandort der BBBank. Wir freuen uns, dass wir mit den neuen Räumlichkeiten am Marktplatz einen zentral gelegenen Standort für unsere über 5.000 Pforzheimer Bestandsmitglieder gefunden haben. Dort stehen ihnen ihre vertrauten Ansprechpartner mit gewohnt hoher Kundenorientierung und Beratungskompetenz zur Verfügung“, kommentiert Filialdirektorin Michaela Raikowski die Neueröffnung.