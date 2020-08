Beschlagnahmung von Drogen

Beamte beschlagnahmen Drogen und Bargeld in Pforzheim, dem Enzkreis und in Vaihingen.

Polizeibeamte beschlagnahmten am Dienstag im Rahmen einer großangelegten Durchsuchungsaktion Amphetamin, Kokain, Marihuana, Haschisch, Hanfpflanzen und eine größere Bargeldmenge in Pforzheim, im Enzkreis und in Vaihingen.