Beim Thema Corona-Luftfilter sind an Pforzheimer Schulen noch viele Fragen offen

Baden-Württemberg will die Ausbreitung von Corona an Schulen mit einem Förderprogramm für Luftfilter stoppen. In Pforzheim diskutieren Politiker und Lehrer eifrig darüber. Die Zeit drängt.

Im Schiller-Gymnasium in Büchenbronn ist die Welt in Ordnung. Zumindest, soweit es die Luftfilteranlagen betrifft. 18 dieser Anlagen zählt Geschäftsführerin Andrea Boyer insgesamt in Klassenräumen und Lehrerzimmer. Nur in den Fachräumen gibt es noch keine.

Die knapp 40.000 Euro Kosten wurden von Eltern gespendet, und das bereits im Januar. Weniger in Ordnung ist die Welt in Würm, wo an der Grundschule zwar vier Maschinen aufgestellt sind.

Allerdings fragt sich Spender Hans-Joachim Haegele, der für die Freien Wähler im Stadtrat sitzt, „ob ich die jetzt wieder zurücknehmen muss“.