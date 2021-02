Uni Tübingen untersucht Konzept

Besonderes Projekt in Pforzheim: An der interreligiösen KiTa Irenicus wird geforscht

Friedrich Schweitzer von der Uni Tübingen will in den kommenden Jahren helfen, die Arbeit in der KiTa Irenicus in Pforzheim zu etablieren. Es ist die erste Kindertageseinrichtung mit einem interreligiösen Profil und multireligiöser Trägerschaft.