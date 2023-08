Lebenslustig, bereit für neue Erlebnisse und noch einiges vor: Das Leben im Alter steckt voller Ziele und Herausforderungen, die erlebt und gemeistert werden wollen. Dank guter Versorgung, moderner Infrastruktur und gesundheitlicher Vorsorge ist die ältere Generation heutzutage aktiver denn je.

Bereit für neue Erlebnisse

Und warum auch nicht? Wer sich pflegt und weiß, worauf es ankommt, kann das Leben im Alter gut genießen und sich noch einiges vornehmen. Es heißt nicht umsonst: Wer rastet, der rostet. Und auf’s Rosten hat keiner Lust.

Schließlich gibt es noch so viel zu sehen und zu tun. Ob es ein Urlaub mit Familie und den kleinen Enkelkindern, Ausflüge in der unmittelbaren Region, der Besuch von Kino, Theater und Museum oder auch einfach ein entspannter Tag in den eigenen vier Wänden ist.

Wer im Alter noch aktiv und selbstbestimmt sein und echte Lebensqualität genießen möchte, braucht mitunter etwas Unterstützung. Doch zum Glück finden sich dafür zahlreiche hilfreiche Anbieter in der Region. Ob es um Pflege und Hilfe im Alltag, eine gemeinsame Reise oder Beratungen rund um Themen wie Sehkraft oder andere gesundheitliche Themen geht: Die erfahrenen Experten sind nicht weit.

Ev. Diakonissenverein Siloah

Unser Heim. Ihr Zuhause. Leben und wohnen im Alter – bei uns können Sie sich wohlfühlen. Wir bieten: Dauerpflege, Kurzzeitpflege, Betreutes Wohnen.

Kontakt:

Webseite: www.altenhilfe.siloah.de

Telefon: +49 (7231) 313140

Adressen: Heim am Hachel: Kaiser-Wilhelm-Str. 10-12, 75179 Pforzheim / Haus Maihälden: Adolf-Merkel-Str. 5, 75179 Pforzheim / Seniorenzentrum Keltern: Pforzheimer Str. 36, 75210 Keltern / Seniorenzentrum Sonnhalde: Marxzeller Str. 52, 75305 Neuenbürg

Mobile Pflege Remchingen

„Nicht allein und nicht ins Heim!“ • Grundpflege • Behandlungspflege • Beratung und Hilfe zum Thema Pflege • Vermittlung von weiteren Hilfen

Kontakt:

Webseite: www.pflegefinder.bkk-dachverband.de

E-Mail: info@mobile-pflege-remchingen.de

Telefon: +49 (7232) 3194494

Adresse: Kinzigstr. 12, 75196 Remchingen

Pietsch Optik

Brillenglasbestimmung mit modernster Technik • Brillenglasbestimmung mit modernster Technik • Messung aller Trageparameter des Sehverhaltens und Messung des Augendrehpunkts • Brillenanfertigung in eigener Meisterwerkstatt • Kostenlose Brilleninspektion mit Ultraschallreinigung • Zuverlässiger Reparaturservice • Kontaktlinsenanpassung

Kontakt:

Webseite: www.pietsch-optik.de

E-Mail: mail@pietschoptik.de

Telefon: +49 (7231) 351731

Adresse: Güterstr. 38, 75177 Pforzheim

Reisefuchs

Auch wenn oder gerade weil das Leben derzeit schwierig ist: Reisen lenkt ab, bildet und heilt die Seele. Kommen Sie mit uns und gönnen sich eine Auszeit zusammen mit netten Leuten.

Kontakt: