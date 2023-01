Betrugsmasche

Betrüger gibt sich als Sohn aus: Pforzheimer wird um vierstelligen Betrag gebracht

Erneut haben Trickbetrüger in Pforzheim zugeschlagen. Der Täter gab sich am Dienstag als der Sohn eines 56-Jährigen aus. Er behauptete in einer finanziellen Notlage zu stecken.