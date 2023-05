Ein 57-Jähriger hat am frühen Sonntagmorgen einen Unfall in Pforzheim verursacht. Sein Wagen blieb auf der Seite liegen. Verletzt wurde niemand, für den Fahrer hat das Ganze aber Konsequenzen.

Ein 57-jähriger Autofahrer war am Sonntag gegen 0.15 Uhr in Pforzheim auf der Kirchenstraße in stadtauswärtige Richtung unterwegs. Plötzlich kam er von der Fahrbahn ab und touchierte einen geparkten Wagen.

Durch den Zusammenprall wurde dieser auf ein weiteres geparktes Fahrzeug aufgeschoben. Das Auto des Unfallverursachers blieb auf der Fahrzeugseite liegen. Der Fahrer, der allein im Fahrzeug saß, konnte sich mit Hilfe von Ersthelfern aus seinem Auto befreien. Verletzt wurde er nicht.

Jedoch bemerkten die Polizeibeamten Atemalkoholgeruch. Ein Atemalkoholvortest ergab etwas mehr als ein Promille. Der 57-Jährige musste sich einer Blutprobe unterziehen und sein Führerschein wurde einbehalten. Sein Auto mit rund 1.500 Euro Sachschaden musste abgeschleppt werden. An den geparkten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 5.000 Euro.