Wie die Pforzheimer Polizei mitteilte, wollte der junge Fahrer am Mittwoch gegen 18.30 Uhr in der Pfälzerstraße aus einer Parklücke ausparken. Dabei blieb er mit seiner Anhängerkupplung an einem parkenden Auto hängen und beschädigte es an der Frontseite.

Als die alarmierten Polizisten dann kontrollierten, ob der Unfallverursacher Alkohol getrunken hatte, stellten die Beamten einen Wert von 0,4 Promille fest. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt.