Betrunkener Autofahrer verursacht Unfall in Pforzheim

Ein betrunkener Autofahrer ist am Montag mit einem anderen Auto zusammengestoßen. Die Beamten führten einen Atemalkoholtest vor Ort durch und stellten eine Alkoholisierung von 2,6 Promille fest.

Ein 44-Jähriger hat am Montag mit über zwei Promille einen Unfall in Pforzheim verursacht. Wie die Polizei mitteilte, befuhr der Mann gegen 13.35 Uhr die Bundesstraße 10 in Richtung Eutingen.

Nach dem Kreuzungsbereich auf der Eutinger Straße stieß der Fahrer in der folgenden Rechtskurve frontal mit einem entgegenkommenden Auto zusammen. Der entgegenkommende Autofahrer zog sich leichte Verletzungen zu. An beiden Autos entstand jeweils ein Schaden von etwa 20.000 Euro. Die Autos mussten abgeschleppt werden.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten Anzeichen einer Alkoholisierung bei dem 44-Jährigen fest. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 2,6 Promille. Der Mann musste anschließend eine Blutprobe abgeben. Die Beamten hielten seinen Führerschein ein. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige.