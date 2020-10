Betrunkener beschädigt in Unterreichenbach mehrere Fahrzeuge

Etwa 20.000 Euro Sachschaden verursachte ein betrunkener Autofahrer, als er beim Wenden in der Landhausstraße in Unterreichenbach bei Pforzheim mehrere parkende Autos beschädigte.

Unter Alkoholeinfluss hat am frühen Freitagmorgen ein 43-jähriger VW-Fahrer mehrere Autos beschädigt. Das Resultat sind nach Angaben der Polizei etwa 20.000 Euro Sachschaden. Gegen 1.40 Uhr fuhr der VW-Fahrer die Landhausstraße bis zum Ende der Sackgasse. Beim Wendevorgang beschädigte er gleich drei ordnungsgemäß parkende Pkw, sowie einen an der Örtlichkeit abgestellten Anhänger. Der 43-Jährige musste in der Folge eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben.