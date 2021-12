1,5 Promille

Betrunkener E-Scooter-Fahrer in Pforzheim angehalten

In den frühen Donnerstagmorgen Stunden hat ein 18-Jähriger betrunken am Straßenverkehr teilgenommen. Er ist in Brötzingen mit einem Promillewert von 1,5 mit einem E-Scooter gefahren.