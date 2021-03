Mit 1,6 Promille am Steuer

Betrunkener ohne Führerschein fährt am Samstagabend ohne Licht durch Pforzheim

Ein 20 Jahre alter Mann war am Samstagabend in Pforzheim betrunken und ohne Führerschein mit dem Auto unterwegs. Gegen 20.40 Uhr fiel der Mann den beamten in der Friedrich-Straße auf, da er ohne Licht fuhr. Nun erwartet ihn ein Verfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Trunkenheit am Steuer.