Zeugen gesucht

Bewaffnete Gruppe greift in Pforzheim zwei Männer an und verletzt 23-Jährigen schwer

An der Ecke Belfortstraße-Osterfeldstraße in Pforzheim soll es in der Nacht zum Sonntag zu einer schweren Schlägerei gekommen sein. Fünf Männer sollen bewaffnet auf zwei Männer im Alter von 22 und 23 Jahren losgegangen sein.